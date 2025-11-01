Baloncesto | Liga Femenina 2
69-63 | La racha triunfal de Maristas termina en la pista del Adba
Zeballos volvió a ser la mejor en ataque del conjunto coruñés
A Coruña
La racha de victorias consecutivas de Maristas se queda en cuatro. El conjunto coruñés perdió (69-63) en su visita al Adba Sanfer de Avilés. Aunque firmó un mal primer cuarto, logró recuperarse en el segundo y llegar al descanso con una ínfima ventaja (30-31). Volvió a sufrir en el inicio de la segunda parte y, a pesar del acierto ofensivo de Zeballos, Sofía Arcos y Brenda Fontana, la remontada fue misión imposible.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer