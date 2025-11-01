Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Liga Femenina 2

69-63 | La racha triunfal de Maristas termina en la pista del Adba

Zeballos volvió a ser la mejor en ataque del conjunto coruñés

Un partido de Maristas.

Un partido de Maristas. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

La racha de victorias consecutivas de Maristas se queda en cuatro. El conjunto coruñés perdió (69-63) en su visita al Adba Sanfer de Avilés. Aunque firmó un mal primer cuarto, logró recuperarse en el segundo y llegar al descanso con una ínfima ventaja (30-31). Volvió a sufrir en el inicio de la segunda parte y, a pesar del acierto ofensivo de Zeballos, Sofía Arcos y Brenda Fontana, la remontada fue misión imposible.

