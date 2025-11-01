Hockey sobre patines | Eurockey
Actuación discreta del Liceo en el Eurockey
A Coruña
El Liceo se llevó la cruz en el Eurockey sub 15 de Blanes y Lloret. El equipo masculino quedó penúltimo al ser colista en su grupo y ganar solo al Wolfurt austríaco (4-3) en la segunda fase. El femenino acabó quinto al superar (7-0) al Nouvelle Aquitaine.
