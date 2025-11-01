Voleibol | Primera División
Doble derrota a domicilio para las escuadras del CV Oleiros
A Coruña
El CV Oleiros sumó dos derrotas lejos de casa con sus equipos de Primera División. El masculino cayó en el último set (3-2) en la pista del Covadonga. Los oleirenses perdieron los dos primeros parciales y tiraron de agallas para igualar la contienda, pero cedieron en el set decisivo. Por su parte, el femenino se marchó con las manos vacías de Vigo. Perdió en tres sets (3-0) ante el Teis y sigue sin conocer la victoria en categoría nacional.
