El Liceo visita Igualada con el liderato a tiro de piedra

El Liceo degustó el caramelo del liderato con demasiada premura. Solo le duró una semana, hasta el pinchazo de la última jornada en Sant Just. Sin embargo, el tropiezo del Barça en Voltregà (4-4) le pone en bandeja de plata la oportunidad de volver a escalar a la primera posición. Para ello, los pupilos de Juan Copa deben hacer los deberes esta tarde (18.00 horas, Okliga.tv) en la pista del Igualada. Sin Bruno Saavedra, pero por fin con Tombita, los colegiales necesitan ganar al tercer clasificado para resarcirse del batacazo de Sant Just y recuperar sensaciones a pocos días del estreno en Champions.

El equipo colegial vuelve a la acción tras una semana con movimientos en la enfermería. Juan Copa recupera a Tombita, que volverá a vestirse de verdiblanco tras casi año y medio. El argentino se marchó el año pasado al Lleida, donde creció como jugador hasta disputar el play off, precisamente, contra el conjunto coruñés. Se lesionó en la eliminatoria y, desde entonces, trabajó en recuperarse. Ahora, por fin está disponible para poner su músculo y su talento al servicio de la rotación liceísta.

Por contra, Copa pierde a Bruno Saavedra. El compostelano, clave en este inicio liguero con cinco goles en seis partidos, sufrió una lesión muscular en el abdomen que le mantendrán fuera de acción entre dos y cuatro semanas. El Liceo pierde a un jugador con una buena racha goleadora, pero confía en la efectividad de sus otros cañoneros para doblegar al Igualada. Paso adelante para Toni Pérez, Arnau Xaus o los capitanes, que ya han demostrado el talento y la eficacia que tienen en sus sticks. Será, también, un duelo especial para Nil Cervera, que regresa a Les Comes convertido en una pieza importante del conjunto colegial.

El Igualada, siempre un hueso duro de roer, tratará de embaucar al Liceo en su pista para escalar a la segunda posición de la tabla. El equipo arlequinado tiene solo un punto menos que los verdiblancos tras un inicio de liga en el que solo han perdido ante el Barça. Sin embargo, viene cargado de minutos por el empate, entre semana, ante el Alcoi (2-2). Marc González, con seis tantos, lidera una ofensiva que quiere sacar provecho del pinchazo colegial la semana pasada. Los verdes tendrán que dar el do de pecho a domicilio para volver a reinar en lo más alto de la tabla.