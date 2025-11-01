La naranja mecánica del Leyma Coruña: todos anotan, asisten y rebotean

En la naranja mecánica de la selección neerlandesa de fútbol, todos atacaban y defendían al unísono para avasallar a los rivales. Esa filosofía, trasladada del césped al parqué, es la que ha adoptado un Leyma Coruña que, ante el Fuenlabrada, volvió a protagonizar una exhibición coral. La enésima tarde en la que el acierto general en ataque propició una victoria del equipo que entrena Carles Marco. Una nueva oportunidad en la que la defensa, interior y exterior, fue cosa de todos y salió a las mil maravillas. Y, por supuesto, otra medalla de honor por ganar la batalla de los rebotes en las dos canastas. Los engranajes funcionan a toda máquina en la naranja mecánica del Coliseum.

En la sexta jornada, Guillem Jou se unió a la fiesta ofensiva que en anteriores partidos protagonizaron buena parte de sus compañeros. El alero de Manresa aportó 18 puntos, 12 de ellos en el primer cuarto, y marcó el camino de un Leyma que salió al partido particularmente enchufado desde el salto inicial.

No hizo falta que el capitán se echase el equipo a la espalda porque raro fue el jugador naranja que no rozó la decena de puntos en su casillero. Paul Jorgensen, Ilimane Diop, Dídac Cuevas y Joe Cremo, además del propio Jou, acabaron el duelo con diez o más puntos en su haber. Y otros tres (Jacobo Díaz, Abdou Thiam y el vinculado Carlos Varela) se quedaron a una canasta de sumarse al grupo. Brnovic fue el único que se quedó sin aportar puntos, pero lo compensó con asistencias. Todos pusieron su granito de arena en el cuarto partido consecutivo superando los 90 puntos a favor.

No es solo el ataque lo que reluce en un Leyma que sabe mostrar como pocos equipos las virtudes que atesora en su plantilla. Los 26 puntos de diferencia en el tanteo tienen un vivo reflejo, también, en las batallas bajo los tableros. Fue una masacre naranja la que sufrió el Fuenlabrada en las segundas oportunidades. Apenas cazaron 7 rebotes en el aro del Leyma, mientras los defensores naranjas se adueñaron de 20 balones rechazados. En el otro lado, Abdou Thiam fue el coco cerca del tablero del Fuenlabrada. Cuatro rebotes ofensivos bajo su firma para sumar, junto a Diop, Radoncic, Díaz, Cremo y Jorgensen 14 capturas. Casi iguala en ataque los rebotes defensivos madrileños, 18.

Más que esperar el error ajeno, el equipo coruñés se ha especializado en provocarlo. Once robos protagonizaron los pupilos de Carles Marco, con Cuevas y Diop a la cabeza. La defensa intensa, con acierto al palmear y con escasos contactos que costasen tiros libres, fue otra de las virtudes que desarmaron al Fuenlabrada.

Incluso en las asistencias, la única estadística en la que el conjunto madrileño logró sumar superar que el Leyma, el trabajo fue cosa de todos en la escuadra coruñesa. Cuevas repartió cinco, Radoncic cuatro, Brnovic tres y Varela dos, entre los más destacados. La naranja mecánica enseñó todos sus mecanismos en el Coliseum y, con la convicción de que no es flor de un día, tendrá que repetir el próximo domingo en Magariños contra el Estudiantes.