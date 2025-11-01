Tragos amargos para Oleiros y Compañía B

El CH Oleiros perdió (6-3) en su visita al Escola Lubiáns. Los goles de Martín Payero y Eduald Cañete fueron insuficientes para doblegar al líder. El Compañía B cayó (7-6) un duelo frenético en Mieres. Manu Drago metió cinco goles y Samu Pose, otro.