Tragos amargos para Oleiros y Compañía B

RAC

A Coruña

El CH Oleiros perdió (6-3) en su visita al Escola Lubiáns. Los goles de Martín Payero y Eduald Cañete fueron insuficientes para doblegar al líder. El Compañía B cayó (7-6) un duelo frenético en Mieres. Manu Drago metió cinco goles y Samu Pose, otro.

