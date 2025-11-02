Voleibol | Primera Nacional F.
3-1 | El Ciudad de A Coruña supera al CV Oviedo
A Coruña
El Reherman Ciudad de A Coruña, de Primera Nacional Femenina, se rehizo de la derrota de la semana pasada ante el Eibar y superó con claridad al CV Oviedo por 3-1. 25-15, 27-29, 25-17 y 25-20 fueron los parciales que cerraron el partido con triunfo coruñés.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau