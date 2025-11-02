Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | Primera Nacional F.

3-1 | El Ciudad de A Coruña supera al CV Oviedo

RAC

A Coruña

El Reherman Ciudad de A Coruña, de Primera Nacional Femenina, se rehizo de la derrota de la semana pasada ante el Eibar y superó con claridad al CV Oviedo por 3-1. 25-15, 27-29, 25-17 y 25-20 fueron los parciales que cerraron el partido con triunfo coruñés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents