3-4 | El Liceo B cae ante el Telecable en Elviña 2

Tampoco hubo buenas noticias para el filial del Liceo en la OK Bronce masculina, a pesar de que jugaba en casa. El Telecable se llevó el duelo disputado en Elviña 2 por 3-4 gracias a un tanto en los últimos minutos de Mateo González. Jaime Méndez, con un doblete, y Alejandro Fraga, con uno, fueron los goleadores del conjunto local.