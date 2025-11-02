Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

3-6 | Derrota del Cambre ante el Oviedo Roller

A Coruña

Al Resa Cambre se le está haciendo cuesta arriba esta temporada en la OK Plata Femenina. El conjunto naranja perdió ayer por la mañana 3-6 en Os Campóns ante el Oviedo Roller, otro equipo que no había puntuado aún en la competición. Lucía Castro, Aneli del Pozo y Julia Paneque hicieron los goles locales que no impidieron la derrota.

