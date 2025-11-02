Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
3-6 | Derrota del Cambre ante el Oviedo Roller
A Coruña
Al Resa Cambre se le está haciendo cuesta arriba esta temporada en la OK Plata Femenina. El conjunto naranja perdió ayer por la mañana 3-6 en Os Campóns ante el Oviedo Roller, otro equipo que no había puntuado aún en la competición. Lucía Castro, Aneli del Pozo y Julia Paneque hicieron los goles locales que no impidieron la derrota.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau