3-6 | Derrota del Cambre ante el Oviedo Roller

Al Resa Cambre se le está haciendo cuesta arriba esta temporada en la OK Plata Femenina. El conjunto naranja perdió ayer por la mañana 3-6 en Os Campóns ante el Oviedo Roller, otro equipo que no había puntuado aún en la competición. Lucía Castro, Aneli del Pozo y Julia Paneque hicieron los goles locales que no impidieron la derrota.