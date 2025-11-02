4-0 | El Igualada le saca los colores a un Liceo incapaz de recuperar el liderato

El Liceo dejó escapar en Les Comes la oportunidad de recuperar el liderato. Encajó ante el Igualada su primera derrota de la temporada y lo hizo, además, de forma contundente (4-0). El equipo arlequinado le sacó los colores a una escuadra, la de Juan Copa, que fue incapaz de compensar el empate de la semana pasada en Sant Just. Se desangró en defensa en un primer tiempo para el olvido y fue incapaz de batir a Arnau.

Poco más de un minuto necesitó el Igualada para poner a su favor el marcador de Les Comes. Dava Torres provocó un penalti sobre Marc Carol y Roger Bars, que salió a pista para lanzar la bola parada, batió en su duelo particular a Blai Roca (1-0). Los colegiales apelaron a una reacción inmediata. Pudieron empatar en el intercambio de golpes, de ida y vuelta. Toni Pérez intentó pescar alguna bola cerca de la portería rival y Nuno Paiva probó a Arnau Martínez con un par de cañonazos cruzados. César Carballeira, con un penalti, tuvo la mejor ocasión para empatar, pero fue incapaz de superar al meta del Igualada, que firmó una triple parada con ayuda del hierro.

El que perdona lo para y, en el caso del Liceo, el castigo no tuvo paliativos. Roger Bars dobló la renta gracias a una gran asistencia picada de Miguel Cañadillas. Embocó de volea (2-0) y elevó al máximo la tensión del Liceo. Lejos de reaccionar, los verdiblancos volvieron a encajar pronto. Cañadillas avisó primero con un tiro en el área que tapó Blai. A la segunda, desde más lejos, incrustó la bola en las mallas de la portería (3-0). El Igualada insistió antes del descanso. Marc González firmó el 4-0 a dos minutos del entretiempo y Ruano, con un disparo al poste, aún tuvo tiempo de buscar el quinto.

La bronca de Juan Copa enchufó al Liceo en la segunda parte, pero la remontada exigía una actuación por encima de la perfección. No sería por no intentarlo, pero todos los tiros verdiblancos acabaron de la misma manera: en las protecciones de Arnau. El meta tapó una falta directa de Dava Torres y se hizo enorme para atajar un tiro a bocajarro de Xaus. Nadie en el equipo verdiblanco consiguió deshacerse del mal fario en el disparo. Por su parte, Blai Roca evitó una goleada mayor al atajar una pena máxima de Borràs en el tramo final. No hubo más goles (4-0) y el Liceo se marchó de Les Comes con la primera derrota del curso y con la frustración de desperdiciar la oportunidad de recuperar el liderato.