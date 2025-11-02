El Arteixo se lleva el derbi ante el Montañeros y el Silva cae en A Illa de Arousa

El Atlético Arteixo se llevó un movido derbi en la Tercera Gallega ante el Montañeros en Visma. El equipo rojiblanco se impuso 2-3 gracias a un doblete de Jota y al tanto de Iker. Achore y Pape fueron los protagonistas realizadores del equipo local. El triunfo le sirve al Arteixo para salir de la zona baja y deja a los coruñeses en una intermedia. Quien no pudo recibir buenas noticias fue la afición del Silva, quien vio como su equipo perdía 2-0 ante el Céltiga en A Illa de Arousa. Es colista con cuatro puntos y una única victoria.