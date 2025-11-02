Irene Blanco termina sexta en Durrës

Irene Blanco no pudo revalidar en Durrës (Albania) el título de campeona de Europa sub 23 que conquistó el año pasado en Polonia. La atleta del Club Halterofilia Coruña, que vio condicionada su preparación por enfermedad, no pudo meterse en la lucha por las medallas y tuvo que conformarse con la sexta posición en el total olímpico, lejos de las marcas por las que se repartieron las preseas. Solventó sus dos primeros intentos en arrancada y dos tiempos, pero fallo en los últimos, que la hubiesen acercado a las cinco mejores del Viejo Continente.

La halterófila coruñesa viajó a la cita en tierras albanesas condicionada por una infección reciente de COVID que la obligó a interrumpir su preparación durante una semana. Aun así, salió a demostrar su capacidad competitiva sobre la tarima en la categoría de -77 kilos de peso. Levantó sin errores los 85 kilos iniciales en arrancada y repitió éxito al subir a 93, pero erró al intentar elevar 93 kilos. Se conformó con la séptima posición en la primera parte de la prueba, a casi 20 kilos de la ucraniana Iryna Dombrovska, que heredó su corona europea.

Blanco repitió el proceso en los dos tiempos, todavía lejos de las líderes. Elevó sin contratiempos los 105 kilos de su primer intento y también vio la luz verde en el segundo, de 110, pero falló al intentarlo con 115. Terminó sexta con 199 kilos de total olímpico, nueve menos que los 208 que el año pasado le dieron el oro. En esta ocasión, no le habrían bastado para estar en el podio.