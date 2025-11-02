El Palacio de Riazor marca un ‘Ippon’ en el Teresa Herrera de judo

Más de un centenar de judocas se dieron cita ayer en el Palacio de los Deportes de Riazor con motivo del trofeo Teresa Herrera. Los deportistas coruñeses firmaron una notable actuación en la cita de casa y contribuyeron al triunfo de la selección gallega, que se impuso a los combinados de Asturias, Cantabria y Castilla y León en una cita que cuenta como la fase sector oeste del Campeonato de España absoluto. La selección gallega dominó la cita 32medallas, trece de las cuales llevaron la firma de deportistas de gimnasios de A Coruña y su área metropolitana.

En las categorías masculinas, el judo coruñés amasó hasta ocho metales sobre los tatamis del Palacio de Riazor. Carlos Infanzón, del Judo Club Coruña, se colgó la medalla de oro en el torneo de -66 kilos. Le acompañaron en el podio Pablo Rico, también del Coruña, en segunda posición y Anderson Cotón, del Fibra, como uno de los dos bronces. Daniel Lago, del Fibra, fue el segundo en conseguir un oro. Lo hizo en 100 kg. por delante de Mario Díaz, del Shiai, que fue tercero. Guillermo Cadenas, del Shiai, se alzó con el triunfo en +100 kilos de peso corporal. Guillermo Blanco (Coruña), plata en -81 kilos, y Pablo Pena (Shiai) bronce en -90 kilos, completaron el botín masculino en los tatamis del Palacio de los Deportes de Riazor.

En la competición femenina llegaron menos medallas, pero no faltó la intensidad y la calidad de las judocas coruñesas ante la élite del oeste peninsular. Carola Veiras, del JK, se adjudicó la medalla de oro en -52 kilos de peso. Carla Mosquera, del Shiai, hizo lo propio en -78 kilos al ganar un cuadrangular. Venció por Ippon a Sabela Lage, del Judo Club Oleiros, quien se tuvo que conformar con la medalla de plata. Su compañera en el gimnasio oleirense, Marta Plaza, se quedó con la presea de bronce en la competición de -70 kilos. Inés Fernández-Villarrenaga, del Judo Club Coruña, sumó una plata en la competición de -48 kilos, en la que solo participaron dos judocas.

Trece medallas que refrendan la buena salud de un judo coruñés que, un año más, hizo vibrar el Palacio de los Deportes de Riazor.