La Copa del Rey ilusiona a la afición del OAR: «No es la meta, es solo el principio»

«Este partido es algo que no habíamos soñado nunca. No es la meta, es solo el principio», resalta Lolo Montes, exjugador y aficionado de toda la vida del Attica 21 Hotels OAR Coruña. San Francisco Javier retumba cada dos semanas con cada gol de un equipo que, este miércoles (20.00 horas), afronta uno de los partidos más especiales de su historia. Se medirá por primera vez en partido oficial a un equipo de Asobal. Será el Nava segoviano en la primera ronda de una Copa del Rey en la que el equipo coruñés pone toda la ilusión que irradia en medio de un regreso idílico a la División de Honor Plata.

La afición que acompañó al equipo durante tantos años en Primera Nacional y que celebró con euforia la fase de ascenso del pasado mes de mayo se prepara para vivir otra fecha para la historia del balonmano coruñés. Algunos lo viven con la emoción de haber vestido los colores oaristas en el pasado y de no entender la vida de otra manera que no sea con el OAR en sus corazones. «Es mi equipo de toda la vida. Verles ahí es algo maravilloso y, como aficionado, siento mucha ilusión», refrenda Toño Vidal.

Tanto Toño como Lolo son dos de los fieles de San Francisco Javier cada fin de semana. «Después de acabar mi etapa como jugador, seguí al pie del cañón disfrutado de este equipo, que ha dado un paso adelante con la nueva directiva», destaca Toño Vidal, que disfruta de una afición al balonmano que ha transmitido en familia. Su hijo también jugó en el club y, con su mujer, ha acompañado al equipo en desplazamientos lejos de casa. «Hace unas semanas fuimos a Oviedo y teníamos el plan de ir a Soria, aunque al final no pudimos. También queremos ir a verlo a Pamplona contra el Anaitasuna», revela el exjugador oarista.

Lolo Montes no falta tampoco a los desplazamientos. Vio en Pontevedra el estreno triunfal del equipo coruñés en División de Honor Plata contra el Cisne. Ahora, piensa en grande al hablar del futuro del equipo, aunque siempre con los pies en la tierra. «Yo pensé que este iba a ser un año de penurias», reconoce. Ahora, su perspectiva es diferente. «Ojalá podamos lograr en poco tiempo la permanencia y soñar con otras cosas», añade con ilusión. Aun así, matiza que «en esta categoría no se gana por el nombre». Celebra, el crecimiento de la afición tras la fase de ascenso, que, cree, «fue el detonante».

Mañana, San Francisco Javier se engalana entre semana para recibir por primera vez a un equipo de la máxima categoría, el Nava, en Copa del Rey. «Es algo que no habíamos soñado nunca. De ganar, podríamos ver a más equipos de Asobal, aunque será dificilísimo» reseña Lolo Montes. «A priori, no tendríamos mucho que hacer», lamenta Toño Vidal, por la diferencia de categorías entre los equipos. No obstante, pide «que hagan un buen partido, que disfruten como jugadores y hagan disfrutar a los aficionados». Aunque es la Copa y acaba de ascender a Plata, los dos sueñan con ver al OAR subir a Asobal «aunque sea una vez en la vida».