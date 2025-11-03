Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Liga Iberdrola

El HC Coruña pierde a Berta Rivas seis meses por lesión

Pasó por quirófano por una rotura de ligamento cruzado y menisco

Berta Rivas.

Berta Rivas. / HC Coruña

RAC

A Coruña

El HC Coruña no podrá contar con Berta Rivas durante casi toda la temporada. La jugadora catalana, que llegó este verano al proyecto para ser una de las figuras importantes del conjunto de Stanis García, pasó esta semana por el quirófano para tratar la rotura de ligamento cruzado anterior y menisco de su pierna derecha. La jugadora sufrió la dolencia durante un amistoso en la pretemporada y ya no ha podido participar en las primeras jornadas de liga. Diversos problemas retrasaron la intervención quirúrgica. Necesitará entre cinco y seis meses de recuperación para volver a calzarse los patines con el equipo coruñés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents