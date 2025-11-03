El Liceo se queda sin «intensidad» ni respuestas

«En partidos contra equipos de la parte alta, si no igualas la intensidad fuera de casa, lo pasas mal», analizó Juan Copa tras el partido en el que el Liceo perdió su condición de invicto y su posibilidad de recuperar el liderato en Les Comes. El conjunto colegial inició la gira de dos jornadas a domicilio, en Sant Just y en Igualada, con la ilusión de defender el primer puesto de la tabla conquistado a pulso ante el Barça en el Palau. Lo perdió en la primera expedición y, en la segunda, salió escaldado de la pista del conjunto igualadino, que, irónicamente, ocupa ahora la primera posición en un triple empate con Barça y Reus.

El primer bache colegial llegó lejos del Palacio. El empate en casa contra el Shum en la primera jornada fue poco menos que un accidente para un equipo que, pronto, demostró su condición de candidato a todo esta temporada con goleadas al Cerdanyola, al Rivas e, incluso, al Barça en el Palau. La solidez que los verdiblancos demostraron en sus primeros compromisos a domicilio se desvaneció bajo el terrazo de la pista del Sant Just y se apagó en las protecciones de Arnau Martínez, en guardameta del Igualada.

A los pinchazos se suma la frustración de un equipo que fue incapaz de reaccionar. En las siete jornadas disputadas hasta el momento, el Liceo ha encajado gol en los primeros instantes del partido en cuatro. El Shum se adelantó en el Palacio en el segundo minuto. Los verdiblancos consiguieron reaccionar, aunque el recién ascendido acabó llevándose un punto de su visita al Palacio. El Cerdanyola también golpeó primero, en el minuto tres, aunque el duelo acabó en una goleada colegial. El Calafell rompió el 0-0 a los 14 segundos. El Liceo logró remontar y llevarse los tres puntos, aunque lo hizo con suspense en los últimos instantes del duelo.

Sin embargo, frente al Igualada se alinearon todos los astros: gol en contra rápido y falta de efectividad de cara a la portería rival para salvar los muebles. Un penalti permitió a Roger Bars perforar la meta de Blai Roca. Aunque los verdes pudieron reaccionar, no lograron hacerlo. «El penalti que tuvimos hubiera igualado las cosas», recordó Juan Copa al término del encuentro. Sin embargo, no le quitó ningún mérito a un Igualada que, poco después, hizo sangre antes del descanso. «Son goles con muchos errores por nuestra parte», reconoció el entrenador coruñés. Esa losa tan grande pesó demasiado en un Liceo que, aunque mejoró, le faltó acierto de cara a la portería contraria.

Mientras digiere la primera derrota de la temporada, el Liceo tiene que activar el modo Champions para dejar a un lado los reveses que ha sufrido en las últimas jornadas en OK Liga. Recibe este jueves (20.30 horas) en el Palacio de Riazor al Oliveirense. Los colegiales tienen la exigencia de recuperar en casa su mejor versión. La necesitarán para batirse el cobre en un grupo muy complicado con cuatro equipos portugueses (Benfica, Sporting, Barcelos y el propio Oliveirense) y un italiano, el Bassano.