Nando González: «El OAR está dando pasos a recordar en el futuro»

Nando González mantiene la templanza y la calma ante la buena dinámica de su OAR a pocas horas de dirigir uno de los partidos más «ilusionantes» de la historia del club, contra el Nava de Liga Asobal (este miércoles, 20.00 horas). «Este es uno de los premios para los equipos de Plata, disputar al menos una ronda de Copa del Rey en la que tienes bastantes posibilidades de que te toque un equipo de Asobal», explica el técnico oarista. El duelo es, sin duda, «un premio para los jugadores y para la afición», y, sobre todo, un hito a recordar con el paso del tiempo. «Estoy muy contento porque el club está dando pasos históricos que se recordarán en el futuro», destaca.

El entrenador del OAR espera a un Nava con un «ritmo de Asobal». «Está diseñado para estar de mitad de tabla para arriba», apunta. Pide a sus jugadores lo mismo que en cada jornada de liga: «competir 60 minutos ante cualquier rival y en cualquier circunstancia».

Esa es la línea de trabajo que permite al conjunto coruñés llegar a la primera ronda del torneo del KO con diez puntos en su casillero en liga. «Es mejor que tener el agua al cuello», reconoce Nando, contento por el trabajo y el gen competitivo de sus jugadores, sobre todo, con la defensa como pilar de todos los éxitos del proyecto. Entre la tranquilidad de la liga y la emoción de la Copa, llama a la calma y a no olvidar que «el objetivo innegociable e inamovible es la permanencia».