A la venta las entradas para la nueva velada de Coruña en Loita

Azteca Box puso a la venta las entradas para la séptima edición de Coruña en Loita. La velada de boxeo regresa el próximo sábado 29 de noviembre al Frontón de Riazor tras un año desde la última. Las entradas de pista cuestan 14 euros y las de grada, 12. Se pueden adquirir en el gimnasio Azteca Box y en Atkinson Barber Shop.