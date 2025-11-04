Irene Blanco, tras el Europeo de halterofilia: «Aprendí a disfrutar sobre la tarima más allá del resultado»

«Cuando das por hechas estas oportunidades, parece que no las disfrutas lo suficiente», reflexiona Irene Blanco. Hace un año conquistó la corona continental al colgarse el oro sub 23 en Polonia. El éxito llegó como resultado de un año trascendental, en el que volvió a enamorarse de la halterofilia y aprendió a disfrutar de cada salida a la tarima, más allá del resultado. El triunfo de hace doce meses se convirtió en una pequeña losa que sumar al peso de la barra. A la dificultad de igualar un resultado que, ahora, valora con más perspectiva, se sumó una infección de COVID que lastró su preparación para la cita que acaba de concluir en Durrës (Albania). Fue séptima en su última competición internacional en la categoría sub 23, pero el puesto es lo de menos: «he aprendido a disfrutar más allá del resultado».

Blanco defendía en Albania el oro que conquistó en Polonia hace doce meses, pero es la primera que reconoce que le dio «un enfoque diferente» a la cita de Durrës. «Normalmente, soy muy ambiciosa, pero es siempre acorde con lo que trabajo para estar allí. En esa ocasión ni siquiera miré las listas porque sabía que no iba a llegar a las medallas», se sincera la halterófila coruñesa. Una interrupción de varios días en su preparación cortó la cadena de trabajo en un deporte en el que, resalta, «se necesita una base muy complicada de conseguir a corto plazo».

La coruñesa reconoce que tuvo momentos complicados, con muchas dudas, en las últimas semanas antes de la cita. «Después del torneo Ferenc Szabó dije que no quería ir, pero luego me pareció poco humilde por mi parte porque no estaba valorando una oportunidad como la de estar en un Campeonato de Europa», expone Irene Blanco. Reafirma su cambio de postura para acudir, finalmente, a Albania: «no puedo renunciar a algo solo por el miedo que me da afrontarlo por debajo de mis posibilidades, aunque sea frustrante».

Llegó a Albania con las ideas claras. «Mi planteamiento fue hacer un buen papel, con muchos movimientos válidos, y acercarme a las marcas con las que estuve entrenando», señala, con la convicción de haberlo logrado. Elevó 89 kilos en arrancada y 110 en dos tiempos, para un total olímpico de 199. «Hice un poco más que en la última jornada de liga y en el trofeo Ferenc Szabó. Estoy contenta teniendo en cuenta las circunstancias. Aunque yo sea muy ambiciosa, y eso, a veces, me juega en contra, es un privilegio poder ir a un Campeonato de Europa», reflexiona la coruñesa.

Salto a categoría absoluta

Irene Blanco achaca el cambio de mentalidad que acometió antes de viajar a Albania a, quizá, un punto de «madurez competitiva». Es esa experiencia la que, ahora, la acompaña en esta nueva etapa en su carrera. Deja atrás la competición sub 23 y pasa a la categoría absoluta. Su meta está en el Campeonato de Europa del año que viene, aunque piensa a largo plazo y reconoce que necesitará un tiempo para adaptarse a una competición en que le exigirá elevar sus marcas. «Tengo que cambiar la manera de trabajar. Aunque me lleve un par de años, no pierdo la ilusión. A veces parece difícil decirlo, pero sé que la halterofilia está hecha para mí», apunta.

Blanco ya sabe que en el camino para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles no tendrá que cambiar de categoría de peso. Seguirá en -77 kilos, aunque, señala, habrá «más competencia» al unirse halterófilas que hasta ahora estaban en -71 kilos, que desaparece del programa. Sin importar las rivales, Irene Blanco tiene claro que «siempre» va a disfrutar cada vez que suba a una tarima.