El Leyma Coruña regresa a Magariños, tierra ya conquistada rumbo a ACB

El Leyma Coruña se mide este domingo (18.00 horas) al Estudiantes en su primer duelo contra un equipo con las mismas pretensiones de volver a la ACB que tienen los naranjas. No será bajo los focos del Movistar Arena, donde visitó el curso pasado al Real Madrid y donde, hace dos años, cayó en la final de la Copa Princesa, sino en Magariños

La icónica casa del conjunto madrileño, que ahora alterna funciones como su segunda pista y hogar de su cantera, vuelve a aparecer en el camino del conjunto naranja. Es su tercera visita a esta pista en cinco años. En la última, 2023, se llevó un triunfo con el que comenzó a creer que el ascenso no era ninguna quimera.

En el periplo del Estudiantes por Primera FEB, que dura ya cinco temporadas, el Leyma ha alternado entre los focos de lujo del Movistar Arena y el aroma nostálgico de Magariños. Comenzó en este último, donde visito al equipo del Ramiro de Maeztu en 2021. El equipo que en ese momento entrenaba Sergio García cayó 88-80. No tuvo mejor suerte Epi un año después a la que fue su casa durante apenas unos meses. Los naranjas cayeron 81-73, pero en esa ocasión el duelo se disputó en el Wizink Center (ahora Movistar Arena).

En 2023 cambió la película. El Leyma asaltó Magariños (76-78) con una exhibición en la pintura de Goran Huskic y un festival en el triple de Ingus Jakovics. Aquel triunfo, al borde de las fiestas navideñas, encendió la llama de un equipo que acariciaba la Copa Princesa. Se clasificó y la perdió ante el mismo rival al que, ahora, vuelve a visitar en una pista que ya ha conquistado.