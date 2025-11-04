El OAR se engalana para recibir al Nava de Asobal

El Attica 21 Hotels OAR Coruña hace esta tarde (20.00 horas) un alto en su camino de rosas por la División de Honor Plata, a la que ha regresado con más fuerza que nunca, para vivir su primer partido oficial ante en un equipo de Liga Asobal. El Nava segoviano visita San Francisco Javier en la primera ronda de la Copa del Rey. La escuadra coruñesa apela a su fuerza en casa y al calor de la afición para embarcarse en la difícil misión de doblegar a un conjunto de la máxima categoría del balonmano español. Es un reto mayúsculo para un OAR que quiere centrarse en la competición regular, pero también un caramelo para un equipo que promete hacer disfrutar en un día grande para el deporte coruñés.

El OAR afronta la primera eliminatoria de la Copa del Rey descansado. No tuvo partido este fin de semana. El duelo que tenía que disputar ante el Sinfín de Santander se jugará en diciembre. El club lo aplazó por tener fuera a sus internacionales: el estadounidense Álex Chan y el montenegrino Mile Mijuskovic. El triunfo literalmente sobre la bocina, a un segundo del final, en la visita al filial del Barça enciende a un OAR que necesitará físico, concentración y solidez en defensa para contener a un equipo promete imponer «un ritmo de Asobal», como señaló el técnico, Nando González a LA OPINIÓN. El entrenador oarista reconoce que es un premio para los jugadores y la afición, pero no baja las exigencias para sus pupilos: «hay que competir los 60 minutos».

Aunque en Asobal no hubo parón internacional, el Nava llega también en forma al aplazar su propio partido contra el Ademar León. El salto de categoría es inevitable y la escuadra soriana llega a la ciudad como el claro favorito a pasar de ronda. Sin embargo, el OAR tiene que aferrarse a la mala racha que llevan los castellano-leoneses en este inicio de liga. Solo llevan un triunfo en los seis duelos que ha disputado hasta el momento. Arrancó la liga con un triunfo en Aranda, pero desde entonces ha caído ante el Cangas, Granollers, Bidasoa Irún, Ciudad Real y Puente Genil. Si obra la machada y derrota al Nava, el OAR tendrá muchas papeletas de medirse a otro equipo de élite. Si no, siempre quedará para la historia el primer día que recibió a un conjunto de Asobal.