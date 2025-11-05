30-32 | El OAR roza dos veces la proeza

Ese OAR de los imposibles, ese que no se rindió ante Lasalle Córdoba el día del ascenso, ese que desembarcó en División de Plata ganando con suficiencia en casa del Cisne, ese que hace nada doblegó al Burgos con una remontada marca de la casa, mostró de nuevo su cara más irreductible para poner contra las cuerdas a un equipo Asobal como el Nava. Finalmente, acabó hincando la rodilla (30-32) en la prórroga ante un rival que debió exprimirse al máximo para seguir adelante en la Copa.

No habrá más torneo del KO en A Coruña en un partido que, más allá de la decepción, lo que ha hecho es seguir manteniendo viva la llama de la ilusión en el San Francisco Javier. Por lo que se vivió en las gradas, por lo que se peleó en la pista, por el prometedor futuro que tiene ante sí.

Juanka Ortiz, en el duelo de anoche. | Iago López

El duelo amaneció con los brazos atenazados. Ni uno ni otro equipo cogían temperatura. Las redes apenas se movieron en los primeros diez minutos con seis goles entre ambos. Dos para los locales y cuatro para los visitantes. Todo por escribir y por pelear. Los siguientes diez minutos pudieron suponer prácticamente el acto de defunción para el OAR Attica 21 con un 5-11 que amenazaba con romper el choque y hacer de anticlimax en una velada largamente esperada en las gradas del pabellón local. Pero el equipo azul volvió a rehacerse cuando estaba al borde del precipicio. Un tanto de Alberto Roldán (máximo anotador del duelo con siete dianas) sobre la bocina del descanso y a pase del portero puso el 13-15 en el luminoso y cargó de esperanzas a los coruñeses.

El Nava se mantuvo firme en el inicio del segundo acto, pero poco a poco se fue cerrando el marcador hasta que el OAR apretó los dientes y su defensa y, de repente, se vio por delante 23-20, con la victoria al alcance de su mano. Fue un parcial de 10-5 que a punto estuvo de pasarle la guillotina a los sevillanos. Nunca es sencillo cerrar una eliminatoria y más ante un equipo de superior categoría. Las defensas y los nervios se fueron imponiendo hasta el 25-25 del tiempo reglamentario. El OAR había rozado la proeza, tuvo el triunfo en un disparo de Luisma de Goya, se les escapaba, tampoco iba a rendirse.

Eso sí, le hizo mella en el inicio de la primera parte de la prórroga. Un parcial de 0-5 parecía enterrar sus opciones. De hecho, solo marcó un gol en ese periodo para maquillar hasta el 26-30 y hacerle conservar un halo de esperanza. Se llegó a poner 29-30 en la reanudación, cuando lo habían vuelto a dar por muerto. Ya fue imposible con el 30-32 final.