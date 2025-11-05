Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diego Armando, nuevo entrenador del Silva

Diego Armando en su presentación con el Sigüeiro

Diego Armando en su presentación con el Sigüeiro / Sigüeiro

El equipo coruñés, colista en Tercera Federación, sustituye a Noé por Diego Armando, quien se ha desvinculado del Sigüeiro para poder dirigir al Silva. El equipo lleva 4 puntos en nueve jornadas, está a cuatro del Viveiro, que marca la salvación.

