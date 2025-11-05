El Oliveirense, la piedra en el zapato del Liceo

La temporada sube un nivel de exigencia para un Liceo poderoso que llega a su estreno en la Champions tras el primer bofetón de la temporada y en el medio de ligeras dudas. No es habitual que al equipo coruñés se le presente una ocasión de asaltar el liderato por un titubeo del Barça y que deje pasar la oportunidad ante su puerta tras encajar una goleada. Le faltó colmillo, cuajo. Dolió, pero hay que levantarse, como siempre. Entre esa sensación de tener un proyecto de enjundia entre las manos y las arenas movedizas de haber fallado en un día clave, llega el Liceo a su estreno en la gran competición del Viejo Continente, esa en la que se marca como objetivo pasar de la fase de grupos y luego a soñar. Y será en el Palacio donde debute esta campaña ante un rival que siempre le hace revolverse en la silla.

Regresa este jueves el Oliveirense (20.30 horas, World Skate TV), un equipo que se ya se encontró en la fase de la última Champions League y al que no le pudo ganar en ninguno de los dos encuentros. Con los exliceistas Bruno di Benedetto y Franco Platero, se llevó un empate hace casi un año del Palacio tras ponerse por delante un Liceo que llegó a aquel día con la rotación justa por las lesiones. Unos meses más tarde, ya en 2025, cayó 4-2 en Oliveira de Azemeis en el último partido de la fase.

El primer objetivo del Liceo es seguir adelante en la competición y el segundo es escalar lo máximo posible para evitar cruces incómodos. No será nada sencillo, porque los emparejamientos tampoco le aseguran ningún valle a los coruñeses. Además del Oliveirense, se medirá a Benfica, Barcelos, Sporting de Portugal y Bassano. Tal nivel de exigencia convierte en territorio vedado para los pinchazos y para los equipos que no se hagan fuertes en sus feudos. El primer día para este fortaleza del Liceo tiene que ser hoy.

El primer paso es no ser el equipo de hace unos días en Les Comes. El Igualada le sacó el liderato y los colores al Liceo por puntería y también por «intensidad», tal y como reconoció Juan Copa. «En partidos contra equipos de la parte alta, si no igualas la intensidad fuera de casa, lo pasas mal», lanzó el técnico coruñés en un partido del que el Liceo salió con la primera derrota de la campaña en liga y con un 4-0 en contra.

Hace cuatro días el Liceo no pudo contar con Bruno Saavedra y pasará lo mismo esta noche en el Palacio. Tombita ya está de vuelta, pero necesita rodaje para ser el que deslumbró la pasada temporada en el Lleida. El equipo coruñés debe igualar la exigencia física del Oliveirense y tener cuidado con sus transiciones y su juego de bola parada, que hace unos meses le mandó a la lona en el duelo entre ambos en Portugal.

El Liceo aguarda que las gradas del Palacio muestren un aspecto mejorado respecto a los partidos de la OK Liga. Los grupos de animación empujarán en la primera de las grandes noches europeas de la temporada en un Liceo que quiere codearse desde ya con los más grandes del Viejo Continente.