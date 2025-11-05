La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña

La Xunta ha abierto un procedimiento de sanción contra el actual presidente de la Federación Galega de Surf, M. S., al que vincula, junto con el actual vicepresidente, R. D., con «presuntas irregularidades» en la gestión de los fondos del campeonato de España de Surf en octubre de 2024 en A Coruña, para el que el Concello aportó 83.800 euros. El responsable de organizar la prueba fue M. S., y recibió un pago como director deportivo, pero, según la Xunta, no consta que fuese nombrado, y también facturó a través de una sociedad que creó después de saber que organizaría la prueba. El Gobierno gallego llevó a la Justicia el caso, por «fundados indicios» de delitos como malversación, administración desleal o falsedad documental, y el Comité Galego de Xustiza Deportiva, que inició un procedimiento sancionador contra el actual presidente, lo suspendió hasta que haya sentencia en el procedimiento penal en curso.

De acuerdo con un expediente del Comité Galego de Xustiza Deportiva al que tuvo acceso este diario, la investigación se inició por dos denuncias que acusaban a M. S. de estar desviando fondos de la federación a una empresa de su propiedad. El Gobierno gallego se puso en contacto con el presidente y vicepresidente, que, a inicios de 2024, ocupaban cada uno el otro cargo.

Según el informe de la Xunta, en marzo de 2024 hubo una reunión en la que participaron representantes del Concello, el Aquarium, la gestoría municipal y R. D., que acordaron designar al presidente como responsable de organizar King and Queen of the Bay. En julio, la Federación Española de Surf adjudicó el Campeonato Open a la Federación Galega, y, pocos días después, M.. S. constituyó una sociedad de la que es socio y operador único y que luego realizaría diferentes servicios para el evento deportivo.

El 1 de octubre, el Concello contrató la organización del Campeonato de España, King and Queen of the Bay y el primer memorial Tito Fariña con la Federación Galega, por 83.800 euros. La sociedad de M. S. acabaría emitiendo a esta facturas por valor de más de 38.500, que incluyen la gestión de patrocinios o la elaboración de ropa y merchandising.

Pero, de acuerdo con la Xunta, no hubo «acuerdo de adjudicación ni contrato» entre la Federación y esta empresa, y no está «acreditada en plazo y de forma veraz la petición de ofertas para prestación de esos servicios». Según la versión de R. D., ni la federación ni él mismo tuvieron relación con la compañía. Y, según declaró a la Xunta M. S. (con el que este diario intentó ponerse en contacto el miércoles, sin obtener respuesta), se optó por su sociedad tras solicitar tres ofertas de empresas sin resultado positivo. Su versión es que recurrió a su empresa por «urgencia y necesidad».

La Xunta también ve «indicios de un presunto abuso de autoridad o aprovechamiento particular e ilegítimo del cargo» de M. S., con una «incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, de los créditos, de los avales y de las demás ayudas de carácter público». Recibió algo más de 8.300 euros brutos como director deportivo de la prueba, pero el importe no está «avalado documentalmente y aprobado por la federación» ni acuerdo con la normativa de esta, afirma el Gobierno gallego. Siempre según la Xunta, no hubo designación oficial. Presentó dos cálculos diferentes del importe, uno de los cuales, afirma, se consensuó con técnicos del Concello. En un segundo requerimiento, presentó otro método, pero la Xunta afirma que no realizó los ocho meses de trabajo que calcula.