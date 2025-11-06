Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey | OK Liga I.

Berta Ribas, ante una baja de larga duración tras operarse

Berta Ribas posa con el stick antes de un entrenamiento en el Palacio de Riazor. | Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

El HC Coruña pierde para un periodo de entre cuatro y seis meses a una de sus grandes apuestas de esta temporada en la planificación, Berta Ribas. La jugadora catalana, de 25 años y con experiencia en el Noisy Le Grand francés y en el Vilanova, fue operada tras dañarse una de sus rodillas. Ese es el tiempo estimado de convalecencia, aunque todo dependerá de cómo vaya respondiendo la articulación en el largo proceso de recuperación que debe afrontar a partir de ahora. El potencial y la rotación del equipo de Stanis García quedan, de esta manera, diezmados.

