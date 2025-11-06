Cambios consumados en la directiva y presupuesto de 3,3 millones para el Leyma

El Leyma consumó en su junta anual de accionistas los cambios anunciados en sus órganos rectores y le desveló a los socios el balance de la entidad de una 24-25 que acabó con el descenso a Primera FEB y el presupuesto para el presente ejercicio que pretende que sea el del regreso a la máxima categoría.

Ya se habían hecho públicas, pero ya son efectivas las salidas de los consejeros Alberto Méndez y Carlos López, dos de los integrantes de la anterior directiva, que encabezaba Roberto Cibeira, y que se mantuvieron en sus roles en los primeros meses de Pablo de Amallo en la presidencia. De esta manera y tras la reducción del número de consejeros aprobados en la junta, los integrantes son, además del presidente, Ángel Fernández Corral, Felipe Fernández Ribadulla, Miguel Valín Pardo, Juan Pablo Otero González-Dans y Enrique Muñoz. Este último es el único de la anterior gerencia (encabezada entonces por el CEO de Pontegadea) que sigue en el organigrama de la entidad naranja.

El Leyma tendrá 3,3 millones de presupuesto en la 2025-26, de los 1,5 gasta en sueldos y salarios. Tiene más de 700 niños en su base y en el mes de diciembre tendrá otra junta de accionistas para aprobar las cuentas auditadas de la 2024-25.