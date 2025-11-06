A Coruña se pone los guantes: tres veladas antes de acabar el año

A Coruña vivirá tres veladas de boxeo antes de cerrar el año 2025. El Concello de A Coruña albergará los eventos deportivos y consolida así su compromiso por la promoción del talento local. La primera parada, los días 15 y 16 de noviembre, con el Open de Boxeo Cidade da Coruña 2025, organizada por la Federación Galega de Boxeo y en colaboración con el gimnasio Fight Factory.

El sábado 29 de noviembre, en el Rocódromo de Riazor, el gimnasio Azteca Box realizará su velada , ya consolidada en el calendario anual, con la edición número VII del Coruña en Loita. Habrá diez combates amateurs, tres neoprofesionales y uno profesional.

El broche al año llegará el 12 de diciembre, en el centro Egeo CrossBoxing, con seis combates amateurs y dos neoprofesionales, entre los que destaca el campeonato gallego neo-profesional en la categoría -75kg.