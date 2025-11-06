Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña se pone los guantes: tres veladas antes de acabar el año

El ‘Open de Boxeo Cidade da Coruña 2025’, la primera cita

Boxeo en el Frontón de Riazor con la VI edición de Coruña en Loita

RAC

A Coruña

A Coruña vivirá tres veladas de boxeo antes de cerrar el año 2025. El Concello de A Coruña albergará los eventos deportivos y consolida así su compromiso por la promoción del talento local. La primera parada, los días 15 y 16 de noviembre, con el Open de Boxeo Cidade da Coruña 2025, organizada por la Federación Galega de Boxeo y en colaboración con el gimnasio Fight Factory.

El sábado 29 de noviembre, en el Rocódromo de Riazor, el gimnasio Azteca Box realizará su velada , ya consolidada en el calendario anual, con la edición número VII del Coruña en Loita. Habrá diez combates amateurs, tres neoprofesionales y uno profesional.

El broche al año llegará el 12 de diciembre, en el centro Egeo CrossBoxing, con seis combates amateurs y dos neoprofesionales, entre los que destaca el campeonato gallego neo-profesional en la categoría -75kg.

