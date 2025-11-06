Lotanna Nwogbo, el pívot que adelgazó en A Coruña y al que calmó Epi

Mucho ha cambiado la vida del Leyma y de Lotanna Nwogbo desde que aquel 25 de febrero de 2021 cruzaron sus caminos por primera vez. El contacto inicial fue para unir sus caminos como un temporero por la lesión de Abdou Thiam y, dos años después, regresó a A Coruña por una temporada en el inicio de la era Epi. De aquel pívot de carreteras secundarias, con pasaporte nigeriano, que se había forjado en ligas sudamericanas y en Turquía poco queda, ya que este domingo el Leyma se verá las caras con un viejo conocido que ya es uno de los hombres en la pintura más asentados en la Primera FEB. Fue uno de los fichajes del Estudiantes, histórico y eterno aspirante al regreso a ACB, que pretenderá derrocar en Magariños la racha inmaculada de un Básquet Coruña arrollador.

De Lotanna, quien llegó a A Coruña fuera de ritmo tras la era COVID y tuvo un impacto casi inmediato, siempre llamó la atención que fuese tan poderoso y se hiciese notar en la zona de tal manera cuando solo mide 2,03. Esos centímetros supuestamente justos no le han impedido hacer una sólida carrera. Tras una pequeña aventura en Holanda, hizo recorrido en Valladolid y Fuenlabrada antes de desembarcar en Estudiantes, quien suele fichar lo mejor de lo mejor de la categoría.

Eso sí, el 5 que se puede ver ahora en Madrid no se pondría entender sin A Coruña y, sobre todo, sin su segundo paso por el Leyma, cuando afrontó una decidida metamorfosis física y hasta personal. Llegó a bajar más de diez kilos para dejar atrás los recurrentes problemas físicos y para moverse con una mayor soltura en defensa y en ataque. «Perder peso me ayudó a estar sano y ser más rápido», reconocía hace dos años en una entrevista en LA OPINIÓN. «Mejoré en defensa como consecuencia de encontrarme mejor físicamente. Soy capaz de moverme más rápido y de hacer cosas defensivamente que antes no podía», admitía entonces de un camino que no ha abandonado, ya que se le nota más fino que nunca. También entonces se dio cuenta de que debía domar esa carácter volcánico, beneficioso para medirse a pivotes poderosos, pero contraproducente cuando interactuaba con los árbitros. «Epi me sentó y hablamos de ello. Vimos vídeos, tuvimos múltiples conversaciones... En el fondo yo sabía que lo que estaba haciendo mal y entendí que no era una cosa solo mía, sino que afectaba al equipo», razonaba entonces.

Lotanna pelea hoy por ganar protagonismo en Estudiantes. Ocho puntos y menos de 20 minutos por duelo. Su mejor actuación en esta liga ante el Valladolid, otro de sus ex equipos. En el bando colegial habrá otro viejo conocido, Goran Filipovic, naranja en la 22-23.