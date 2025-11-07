Polideportivo
La agenda del deporte de A Coruña: El CRAT visita a El Salvador con la ilusión de vencer a las vigentes campeonas
Derbis gallegos para Maristas y Marineda | El Zalaeta disputa dos partidos
Jornada exigente para los clubes coruñeses. El CRAT se mide al vigente campeón de liga, derbis autonómicos para Maristas y Marineda, y doble partido para el Zalaeta en casa.
Hockey sobre patines
El HC Coruña recibe hoy (17.00 horas) en el Palacio de los Deportes de Riazor al Las Rozas en OK Liga Iberdrola. En OK Plata masculina, el Dominicos visita hoy (12.30) al Reus B y el Compañía, al GEiEG de Girona (20.00). En Plata femenina, el Resa Cambre visita hoy (20.15) al Raspeig y el Marineda recibe mañana (12.00) al Raxoi. Un partido en casa y dos fuera hoy para los equipos de OK Bronce. El Liceo B visita al Traviesas en Vigo (20.00) y el Compañía B, al Oviedo Roller a la misma hora. El CH Oleiros recibe al Mieres (20.30).
Voleibol
Doble ración en el Barrio de las Flores para el Zalaeta en Superliga 2 Femenina. Esta tarde (17.30 horas) recibe al Arona y mañana (12.00) disputa un duelo adelantado de la jornada 18 contra el VP Madrid. En Primera División masculina, el CV Oleiros recibe hoy (16.30) al Haris. En la femenina, el Ciudad de A Coruña visita hoy (18.00) al Aule y el Oleiros recibe al Getxo Etorki (19.00).
Rugby
El CRAT Rialta regresa a la acción a domicilio con un duelo muy exigente ante El Salvador. Las coruñesas visitan esta tarde (1730 horas) al conjunto vallisoletano, vigente campeón de liga y favorito para volver a levantar el título. Las de Arquitectura Técnica llevan un triunfo en tres partidos este curso.
Baloncesto
Maristas tratará de sanar la herida de la derrota de la semana pasada, la primera del curso, en el derbi contra el Cortegada. Las coruñesas reciben mañana a mediodía (12.30 horas) al conjunto arousano en busca de un triunfo de autoridad en la zona noble de la clasificación.
Balonmano
El Balonmán Culleredo aspira a dar continuidad a su triunfo de la última jornada en Primera Estatal. Visitan esta tarde (20.00 horas) al Reconquista de Vigo, en horas bajas.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer