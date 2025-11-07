La agenda del deporte de A Coruña: El CRAT visita a El Salvador con la ilusión de vencer a las vigentes campeonas

Jornada exigente para los clubes coruñeses. El CRAT se mide al vigente campeón de liga, derbis autonómicos para Maristas y Marineda, y doble partido para el Zalaeta en casa.

Hockey sobre patines

El HC Coruña recibe hoy (17.00 horas) en el Palacio de los Deportes de Riazor al Las Rozas en OK Liga Iberdrola. En OK Plata masculina, el Dominicos visita hoy (12.30) al Reus B y el Compañía, al GEiEG de Girona (20.00). En Plata femenina, el Resa Cambre visita hoy (20.15) al Raspeig y el Marineda recibe mañana (12.00) al Raxoi. Un partido en casa y dos fuera hoy para los equipos de OK Bronce. El Liceo B visita al Traviesas en Vigo (20.00) y el Compañía B, al Oviedo Roller a la misma hora. El CH Oleiros recibe al Mieres (20.30).

Voleibol

Doble ración en el Barrio de las Flores para el Zalaeta en Superliga 2 Femenina. Esta tarde (17.30 horas) recibe al Arona y mañana (12.00) disputa un duelo adelantado de la jornada 18 contra el VP Madrid. En Primera División masculina, el CV Oleiros recibe hoy (16.30) al Haris. En la femenina, el Ciudad de A Coruña visita hoy (18.00) al Aule y el Oleiros recibe al Getxo Etorki (19.00).

Rugby

El CRAT Rialta regresa a la acción a domicilio con un duelo muy exigente ante El Salvador. Las coruñesas visitan esta tarde (1730 horas) al conjunto vallisoletano, vigente campeón de liga y favorito para volver a levantar el título. Las de Arquitectura Técnica llevan un triunfo en tres partidos este curso.

Baloncesto

Maristas tratará de sanar la herida de la derrota de la semana pasada, la primera del curso, en el derbi contra el Cortegada. Las coruñesas reciben mañana a mediodía (12.30 horas) al conjunto arousano en busca de un triunfo de autoridad en la zona noble de la clasificación.

Balonmano

El Balonmán Culleredo aspira a dar continuidad a su triunfo de la última jornada en Primera Estatal. Visitan esta tarde (20.00 horas) al Reconquista de Vigo, en horas bajas.