Caio Pacheco, el factor diferencial para Carles Marco y el Leyma ante Estudiantes

"Caio Pacheco está entrenando, aunque no está el ritmo de los demás. Si no pasa nada, espero que podamos contar con él y que nos pueda ayudar en algún momento del partido". Carles Marco, técnico del Leyma, casi reza para sumar al brasileño a una rotación escasa, que sufrirá un verdadero test de estrés y que necesita más que nunca al brasileño ante la exigencia específica que plantea un equipo como Estudiantes, segundo en la tabla de esta Primera FEB y con infinidad de recursos ofensivos. Más que estar pendiente de que esté o no Granger, prefiere amarrar la presencia del ex de Tizona: "¿Granger? Nosotros no lo sabemos, yo creo que sí que estará, porque era una gripe. Lo que sí que nos cambia a nosotros es el que poder tener a Caio, que es un jugador importante como lo son todos en nuestra plantilla. Porque nos da muchas más alternativas a la hora de jugar y a la hora de defender. Filipovic es de una manera, Granger es de otra, y yo creo que Granger es un jugador físico grande que en algún momento Didac lo puede defender perfectamente y Carlos (Varela) también. Pero teniendo a Caio, pues tenemos muchos más recursos", cuenta el máximo responsable del banquillo naranja de un conjunto rival con ex del Leyma con Filipovic o Lotanna Ngowbo.

La doble duda de Granger y Caio Pacheco pone el foco en la dirección de juego, pero Carles Marco tiene muchos a los que está atender y prepara un plan de partido global: "Nos vamos a encontrar a un equipo que juega bastante poste bajo, que tiene mucha calidad en ello, Los 5, los 4, incluso algún alero", razona y prosigue: "Luego tienen jugadores muy buenos de bloqueo directo, como son los dos bases, y Silverio, que lo juegan muy bien. Y luego, cuando entra Sasu Salin o Pato Garino en pista, es un foco de bloqueo indirecto brutal, porque están con muy buenos porcentajes y porque lo juegan muy bien. Son un equipo experimentado, los equipos de Toni (su entrenador) normalmente juegan muy bien a baloncesto y está siendo así. Te podría decir un foco específico, pero nosotros tenemos que ir con la mentalidad y una buena mentalidad de intentar minimizar cada uno de ellos, de esos focos. No solo, 'pues vamos a parar la anotación de Salin'. No, porque va a salir otro jugador. Vamos a hacer como si fuera una cosa un poco más global e intentar que no se sientan cómodos en ninguna de las cosas que hacen bien ellos".

A jugar a Magariños

Estudiantes distribuye sus partidos entre el Wizink Center y Magariños, según las necesidades del recinto multiusos. Al Leyma le tocará jugar en la intimidad ruidosa de Magariños. Marco preferiría jugar en un pabellón más grande por el bien del baloncesto y del espectáculo, pero se adaptará: "A nosotros no nos afecta. Nosotros jugamos fuera, por tanto no nos debería afectar. Lo que sí que nos hubiese gustado es jugar con cuanta más gente mejor. Porque creo que es bueno para el baloncesto, es un buen partido de Primera FEB. Si hubiese habido 12.000 personas, mejor que las que van a haber en Magariños. Pero la disponibilidad es la que hay, es una cosa que no está en nuestras manos. Si hay que jugar en Magariños, jugaremos en Magariños e intentaremos hacerlo lo mejor posible".