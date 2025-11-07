Cuevas: «Es un partido que todos teníamos tachado en el calendario»

Dídac Cuevas se ha convertido, desde la dirección de juego, en una de las referencias de un Leyma bastante coral. Todos responden, pero uno debía ser el elegido como el jugador del mes Estrella Galicia de octubre y fue el base. Agradece el galardón, pero le resta importancia por el momento y porque él prima lo colectivo: «Los premios individuales no dan recompensa, aunque en la confianza van bien. Llevamos seis partidos y esto solo acaba de empezar. Cada año que pasa en mi carrera les doy menos importancia. Intento que los equipos donde estoy compitan ocho o nueve meses. Además, si salen bien las cosas es porque tengo gente alrededor».

Valoró el duelo ante Estudiantes: «Es una de las salidas más difíciles. Todo el mundo lo tenía tachado en el calendario. Así que siendo conscientes de la dificultad, podemos competir».