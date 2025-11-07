La lesión de Dava Torres se queda en un golpe fuerte: no afecta al hueso ni a la articulación

El Liceo respira aliviado después de que al descartar una lesión grave para Dava Torres. El capitán sufrió un choque en el duelo de Champions contra el Oliveirense en el que se hizo daño en un hombro. No pudo jugar en la segunda parte ni tampoco acompañar a sus compañeros en el banquillo.

Sin embargo, las pruebas médicas a las que se sometió el jugador este viernes confirman que sufrió solo un "golpe fuerte". Descartan que afectase al hueso o a la articulación. El capitán verdiblanco no estará mucho tiempo en el dique seco, pero es poco probable que pueda jugar este domingo (12.00 horas) en casa contra el Reus.

Se suma, por ahora, a una enfermería en la que también está Bruno Saavedra, que se recupera de una lesión muscular que sufrió antes del partido ante el Igualada de la última jornada de OK Liga. Está previsto que el compostelano pueda regresar en las próximas semanas.