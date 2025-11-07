Yerai, el ‘killer’ del 5 Coruña: «Sabemos a qué jugamos»

El inicio de temporada del 5 Coruña no invitaba al optimismo tras contar por derrotas sus cuatro primeros encuentros en Segunda RFEF. Sin embargo, el equipo rojillo no solo ha conseguido adaptarse a la categoría, sino que encadena ya cuatro triunfos consecutivos. En todo este periplo, tanto en las buenas como en las malas, un nombre propio sobresale: Yerai Rilo.

«Tengo la suerte la confianza de que los tiros van adentro», reconoce con humildad del futbolista del 5 Coruña. Suyos son diez de los 34 goles que acumula el conjunto coruñés esta temporada. Ha visto portería en los siete partidos en los que ha jugado este curso. Lejos de tirarse flores, atribuye el dato al trabajo colectivo. «Es gracias a mis compañeros. Tenemos claro a qué jugamos. Ellos me ayudan mucho a llegar a esa fase ofensiva contra el portero y, por ahora, tengo suerte porque las estoy metiendo», explica Rilo.

Detrás de los goles y de la reacción que ha experimentado el club está el trabajo dentro y fuera de la pista. «Hay semanas en las que, además de los entrenamientos con el equipo, trabajamos cada uno por nuestra cuenta. Nos lo tomamos muy en serio», asevera. Aunque el equipo inició mal el curso, agradece el apoyo de desde el cuerpo técnico. «Nos transmitían bastante calma. Sabían que los resultados se iban a dar tarde o temprano y, aunque empezamos a sentir la presión por puntuar, ellos estuvieron con nosotros y, nosotros, con ellos», recuerda.

Duelo ante el tercero

Hoy (16.30 horas) el 5 Coruña recibe en Novo Mesoiro a O Esteo, el tercer clasificado del grupo. A pesar de que «tienen un equipo completo, con bastante experiencia», Rilo apela a la fortaleza en casa y al apoyo de la afición. En el último duelo como locales vencieron 8-2 al Tierno Galván y confían en dar continuidad a la buena dinámica, aunque sea por la mínima.

Aunque llega el tercero, el 5 Coruña pasó de puestos de descenso a la séptima plaza, algo que, cree, confirma que tienen «el nivel de la categoría». «Es nuestra primera temporada, el objetivo es la permanencia. Pero, si soñamos un poco, podemos estar en mitad de tabla o peleando por el play off», adelanta el goleador rojillo.