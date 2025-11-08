1-1 | El Compañía se lleva otras tablas amargas

El Compañía de María volvió a quedarse con la miel en los labios. Empató (1-1) en la pista del GEiEG de Girona tras mandar en el marcador durante casi toda la segunda parte. Pablo Cancela firmó su octavo gol de la temporada al filo del descanso y puso por delante a los de Riazor. El triunfo se escapó a cuatro minutos del final, cuando Jordi Mateos hizo el empate.