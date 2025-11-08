Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata

4-4 | Dominicos empata y sigue en la zona alta

Un partido del Dominicos.

Un partido del Dominicos. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

El Dominicos de esta temporada no se parece en nada al del pasado ejercicio que sufrió y sufrió, y así lo demostró en su visita al Reus B (4-4). Dos goles de Gonzalo Varela y los tantos de Gabriel Varela y Adrián Candamio sirvieron para igualar a menos de un minuto para el final en un encuentro de alternativas. Es tercero, de momento, en la tabla de la OK Plata.

