4-4 | Dominicos empata y sigue en la zona alta

El Dominicos de esta temporada no se parece en nada al del pasado ejercicio que sufrió y sufrió, y así lo demostró en su visita al Reus B (4-4). Dos goles de Gonzalo Varela y los tantos de Gabriel Varela y Adrián Candamio sirvieron para igualar a menos de un minuto para el final en un encuentro de alternativas. Es tercero, de momento, en la tabla de la OK Plata.