4-7 | O Esteo corta la racha triunfal de un combativo 5 Coruña

El 5 Coruña rompió su racha de cuatro triunfos seguidos al caer (4-7) en Novo Mesoiro ante O Esteo. El equipo rojillo plantó cara ante el tercer clasificado. Pese a perder (1-2) al descanso, logró ponerse dos veces por delante en el segundo tiempo gracias a los dos tantos de Marco Estraviz y los goles de Dani Mejuto y Sergio Buján. Los visitantes lograron revertir el 4-3. Marcaron cuatro goles en los diez últimos minutos e impidieron la reacción coruñesa.