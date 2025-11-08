47-17 | El CRAT se queda sin sorpresa en su visita al campo de El Salvador

El CRAT Rialta no pudo dar la campanada en el campo de El Salvador. Cayó con dureza (47-17) en un partido que dominaron con autoridad las vallisoletanas. Ana Peralta adelantó a las de Arquitectura Técnica y redujo diferencias antes del descanso (22-10). En el segundo tiempo, Kika Mulling y Chía Alfaro solo pudieron maquillar el resultado.