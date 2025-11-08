Rugby | DH Iberdrola
47-17 | El CRAT se queda sin sorpresa en su visita al campo de El Salvador
A Coruña
El CRAT Rialta no pudo dar la campanada en el campo de El Salvador. Cayó con dureza (47-17) en un partido que dominaron con autoridad las vallisoletanas. Ana Peralta adelantó a las de Arquitectura Técnica y redujo diferencias antes del descanso (22-10). En el segundo tiempo, Kika Mulling y Chía Alfaro solo pudieron maquillar el resultado.
