Cara para Liceo B y Oleiros y cruz para el Compañía B

El Liceo B se impuso (5-6) al Traviesas gracias a los goles de Roi Saavedra, Markel Muñoz, Marcos Pazos y Jaime Méndez. El Oleiros venció (6-5) en casa al Mieres con tantos de Martín Payero, Íñigo Varela y Jaime Moinelo. El Oviedo Roller vapuleó (6-0) al Compañía B.