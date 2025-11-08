El HC Coruña doblega en casa al Las Rozas

El HC Coruña consiguió su segunda victoria de la temporada en la OK Liga Iberdrola al vencer (2-1) al Las Rozas en el Palacio de Riazor. Jana Crespo, al inicio del partido, e Icía Brea, al borde del descanso, encarrilaron el duelo. En OK Plata Femenina, el Resa Cambre sufrió una dura derrota (6-1) ante el Raspeig.