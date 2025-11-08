El Leyma Coruña defiende su cartel de imbatible en Magariños

El Leyma Coruña afronta este domingo (18.30 horas, Laligaplus) uno de los partidos más exigentes que puede afrontar en toda la categoría. El líder invicto visita al segundo, que solo ha tropezado una vez. El único recién descendido de ACB pisa el feudo de un clásico de la máxima categoría que, por presión y por historia, tiene la obligación irrenunciable de regresar más pronto que tarde a donde siempre estuvo, aunque su travesía por Primera FEB dura ya cinco temporadas. Bajo los focos del icónico Magariños, y no en el glamour del Movistar Arena, los pupilos de Carles Marco salen a la conquista de su séptima victoria de la temporada. La condición de ser el único equipo que no ha mordido el polvo alienta a un equipo que prueba en Madrid su cartel de favorito al ascenso contra uno de los pocos rivales capaces de reclamar la misma etiqueta.

El conjunto naranja vuelve a la acción en Madrid después de su exhibición, la semana pasada, en casa contra un Fuenlabrada que tampoco había perdido. Carles Marco recupera para otro duelo de máxima exigencia a Caio Pacheco. «Está entrenando, aunque no está al ritmo de los demás. Si no pasa nada, espero que podamos contar con él y que nos pueda ayudar en algún momento del partido», explicó el entrenador catalán antes de poner rumbo a la capital.

El regreso del brasileño, aunque no ofrezca su mejor versión, es una bendición para un equipo que ha sabido sostenerse sin él. El esfuerzo de Dídac Cuevas, el mejor del mes pasado para la afición, los aportes como director de juego de Cremo o Jorgensen y la audacia del vinculado Carlos Varela paliaron su ausencia. Ahora, será necesario tener a todas las piezas posibles para frenar a Jayson Granger y el exnaranja Goran Filipovic, dos de las figuras de este Estudiantes que aspira, por quinto año consecutivo, a regresar a la liga ACB.

Los bases son solo uno de los peligros a vigilar en Magariños. El tiro exterior de Sasu Salin y Pato Garino o el dominio en la pintura de Tanner McGrew, Amida Brimah y otro ex del Leyma como Lotanna Nwogbo exigen la mejor versión de todos los integrantes del equipo coruñés. Diop y Thiam tendrán una dura batalla en el rebote y Dino Radoncic, una nueva oportunidad para demostrar que encaja a la perfección en la naranja mecánica de Carles Marco.

Si el Leyma tiene la presión de imponer el ritmo que le ha asegurado seis triunfos en seis partidos en lo que va de liga, el Estudiantes afronta el duelo con la exigencia de volver a ganar en casa y de ser capaz de imponerse a otro de los equipos llamados a pelear por el ascenso. Los madrileños cayeron hace dos semanas en el Movistar Arena (78-79) ante el Obradoiro de Epi. El Cartagena pagó en la última jornada los platos rotos (68-95), pero los hombres de Carles Marco quieren hurgar en la herida de los colegiales, que no quieren permitirse más tropiezos en casa ante rivales directos. La competición es muy larga, pero estos encuentros y las diferencias en los tanteos prometen ser vitales en mayo.