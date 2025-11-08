El Liceo apela a su fortaleza en el Palacio para redimirse ante el Reus

Un tropiezo lo tiene cualquiera, pero el Liceo, consciente de su ambición y de sus aspiraciones esta temporada, quiere redimirse cuanto antes de los dos tropiezos a domicilio que acumula en las últimas jornadas de OK Liga. Para ello, aspira a doblegar este domingo (12.00 horas) en el Palacio de los Deportes al Reus, uno de los conjuntos que ocupa el liderato, junto a Barça e Igualada. Los verdiblancos tienen un reto mayúsculo ante otro de los contendientes a la zona noble que, además, solo ha caído contra el conjunto blaugrana. Con el triunfo sanador en Champions ante el Oliveirense y la ayuda de un Dava Torres que estará en la convocatoria pese al golpe que sufrió el jueves, los pupilos de Juan Copa buscarán redención en su propio feudo.

Un empate en Sant Just y una derrota en Igualada alejaron al Liceo de una primera posición que podía ostentar en solitario y que, al inicio de la jornada, está a apenas dos puntos. Las diferencias son mínimas con toda una liga por delante, pero los colegiales son conscientes de que deberán dar el callo para no alejarse de esos puestos cabeceros con la vista puesta, a medio plazo, en ser cabeza de serie en la Copa del Rey. El camino pasa por hacerse de hormigón en casa. Solo el Shum, en la primera jornada, logró sacar un punto del Palacio de Riazor. Toca reconducir el camino como locales y encontrar sensaciones que permitan, luego, encontrar un mejor rendimiento en los duelos lejos de A Coruña.

Para esta misión, Juan Copa podrá contar finalmente con Dava Torres. El capitán sufrió un golpe fuerte en un hombro durante el partido ante el Oliveirense que le impidió disputar la segunda mitad. Las pruebas médicas confirmaron que no tenía afectación al hueso ni a la articulación. Aunque en un principio no estaba previsto que jugase, el jugador entrará en la lista para uno de los duelos más exigentes del calendario. La otra gran novedad en el banquillo de Juan Copa será el guardameta del filial Eloi Martínez. Reemplazará a Martín Rodríguez, de baja mientras se recupera de unas molestias en la rodilla. Tampoco estará, por una lesión muscular, Bruno Saavedra.

Pocos equipos pisarán el Palacio con el mismo respeto que infunde el Reus. El vigente campeón del torneo del KO arrancó la temporada como una apisonadora, como el dueño de un liderato que solo dejó escapar al perder ante el Barça, hace tres semanas.

Esa fue la oportunidad que permitió al Liceo ocupar durante una semana el puesto de honor. Sin embargo, pocos tropiezos cabe esperar de un conjunto, el rojinegro, que es muy sólido en defensa y no perdona en ataque. Es el tercero que más goles anota y el segundo que menos encaja. Las cifras atestiguan las virtudes de un equipo que continúa con un bloque casi idéntico al del curso pasado, cimentado sobre los reflejos del portero internacional español Cándid Ballart y la voracidad goleadora de Martí Casas. Joan Salvat, con siete dianas, se suma al arsenal ofensivo de un equipo en el que también brillan Marc Julià o el excolegial Maxi Oruste. No obstante, llegan al Palacio heridos por la derrota (3-5) en Champions a manos del Barça. A ellos tendrá que oponerse un Liceo que quiere busca redención en el Palacio.