Nuevo examen de coraje para el OAR

El Attica 21 Hotels OAR Coruña regresa hoy (12.00 horas) a la acción en División de Honor Plata. Visita la pista del Benidorm, uno de los conjuntos más en forma de la categoría, con el que está igualado a puntos en la zona alta de la tabla. Un nuevo reto a domicilio para un equipo que no se cansa de demostrar su gen competitivo.

La euforia y la ilusión de la Copa del Rey, en la que el equipo coruñés puso contra las cuerdas al Nava de Liga Asobal, dan paso a la relativa tranquilidad de la competición doméstica. El equipo coruñés regresa tras dos semanas, desde la victoria apoteósica en Barcelona, y lo hace en la pista de un Benidorm que lleva tres victorias seguidas. Los valencianos llegan, además, más descansados. Aplazaron su última jornada de liga, como el OAR, pero también la eliminatoria de Copa del Rey, algo que no hicieron los coruñeses.

Derrota del Culleredo

En Primera Estatal, el Balonmán Culleredo perdió (33-30) en un duelo muy igualado en la pista del Reconquista de Vigo.