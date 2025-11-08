3-1 | El Zalaeta aplaca la reacción del Arona y vuelve a la senda triunfal

El Zalaeta volvió a saborear las mieles del triunfo en casa. Venció en cuatro sets (25-22, 25-15, 11-25 y 26-24) al Arona en un duelo en el que las canarias soñaron con una remontada heroica. Las pupilas de Jorge Barrero se llevaron los dos primeros parciales, pero las visitantes resurgieron en el tercero y rozaron el empate en el cuarto y decisivo. Inés Rivas, Carla Herrero y Alba Quirós lideraron la ofensiva. Este domingo (12.00 horas) reciben al VP Madrid.

En Primera División femenina, el Ciudad de A Coruña se pone líder tras ganar (0-3) al Aule y el CV Oleiros se impuso (3-1) en casa al Getxo Etorki. En la masculina, el club oleirense doblegó (3-2) al Haris.