Hockey | OK Plata Femenina

2-1 | El Marineda confirma sus metas ante el Raxoi

RAC

A Coruña

El Marineda venció (2-1) al Raxoi, un recién descendido de OK Liga Iberdrola, y confirmó sus aspiraciones de ascender. Va líder en solitario tras un duelo que rompió Ale Martín y que encarriló Alba Garrote. El Raxoi marcó a un minuto de la conclusión.

TEMAS

