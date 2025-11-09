3-0 | El Zalaeta firma un fin de semana perfecto

El cansancio acumulado del triunfo del sábado ante el Arona no impidió al Zalaeta firmar un fin de semana redondo. Las coruñesas ganaron en tres sets (25-16, 25-22 y 25-16) al VP Madrid en el duelo adelantado de la jornada 18. Alba Quirós, con 24 puntos, lideró una victoria incontestable.