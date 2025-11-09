Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | Superliga 2 Femenina

3-0 | El Zalaeta firma un fin de semana perfecto

Un partido del Zalaeta.

Un partido del Zalaeta. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

El cansancio acumulado del triunfo del sábado ante el Arona no impidió al Zalaeta firmar un fin de semana redondo. Las coruñesas ganaron en tres sets (25-16, 25-22 y 25-16) al VP Madrid en el duelo adelantado de la jornada 18. Alba Quirós, con 24 puntos, lideró una victoria incontestable.

TEMAS

