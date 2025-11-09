31-35 | El OAR asalta Benidorm y escala a la tercera posición

El Attica 21 Hotels OAR Coruña aún no ha disputado un tercio de los partidos de su temporada de regreso a la División de Honor Plata, pero ya tiene en el bolsillo 12 puntos, la mitad de los que suelen otorgar la permanencia. El conjunto coruñés volvió a ganar y lo hizo con solvencia (31-35) en la pista del Benidorm. El equipo valenciano, recién descendido de Asobal, fue incapaz de contener a los pupilos de Nando González. Escalan a la tercera posición y se quedan a dos puntos del líder, el Agustinos, que visita San Francisco Javier la próxima semana.

El cansancio podía pasarle factura al OAR tras la eliminatoria de Copa del Rey entre semana, que el Benidorm aplazó. Sin embargo, nada frenó al equipo coruñés en tierras mediterráneas. Gabriel Navarro, con ocho tantos, y Diogo Freitas, con siete, lideraron la ofensiva de un equipo que supo imponer su ritmo. El Benidorm aguantó el tipo en los primeros diez minutos, pero se diluyó en el ecuador de la primera parte. El OAR castigó y abrió una renta de cuatro goles (9-13). Los locales se recuperaron a tiempo y empataron (15-15) al borde del descanso.

Lejos de venirse abajo ante uno de los equipos más en forma de la competición, el OAR salió al segundo tiempo con la misma actitud. Se adelantó y conservó como un martillo pilón una ventaja ínfima. Solo Rubén Sánchez, Diego Martínez, Horcajada y Freitas lograron ampliarla en el tramo final para sentenciar el triunfo.