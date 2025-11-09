4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus

El Liceo necesitaba un triunfo de esos que hacen rugir al Palacio de los Deportes de Riazor. Los verdiblancos vencieron (4-3) al Reus en un duelo de infarto. Necesitaron reponerse al tanto inicial de los catalanes. Llegaron a ponerse con dos goles de ventaja gracias a Nuno Paiva y Toni Pérez y, tras una reacción fugaz, Nil Cervera se sacó de la manga un misil para decantar la balanza. Fue Blai Roca, un muro en un duelo de guardametas de élite con Cándid Ballart, quien aseguró los tres puntos para los colegiales.

El duelo de clásicos de la OK Liga fue un choque particular entre los dos porteros. Quien más acertase, iba a darle los tres puntos a su equipo. Así lo demostraron en el inicio de encuentro, en el que los dos demostraron su solidez bajo palos. Juan Copa pidió un tiempo muerto a los diez minutos para reorganizar a los suyos y, como la ley de Murphy, llegó el tanto de los rojinegros. Elaboraron una jugada larga en la que Marc Julià y filtró una bola que Joan Salvat, a bocajarro, incrustó dentro de la red (0-1). El conjunto coruñés rozó el empate en una triple ocasión a bocajarro de Cervera, Toni y Nuno, pero Ballart se hizo enorme para evitar la igualada.

Los catalanes pidieron otro tiempo muerto con el marcador a favor, pero, de nuevo, el parón cambió las tornas. Nuno Paiva robó una bola a media pista, patinó y cruzó un disparo imparable para recuperar las tablas (1-1). El duelo se enrocó hasta el descanso con un Reus, por momentos, más dominador. Al Liceo le costó más estirarse y tuvo mala fortuna en alguna que otra ocasión de Cervera y Xaus. El arbitraje, con varios contactos polémicos, frustró a los colegiales que contrariaron a Juan Copa camino de los vestuarios.

El Liceo se crece en la adversidad y, ante el Reus, lo volvió a demostrar. Carballeira golpeó con el stick a Carles Casas en la cara en un lance fortuito que los árbitros sancionaron con una azul para el coruñés, justo cuando el Reus acababa de cometer su décima falta. A Arnau Xaus se le hizo de noche en la falta directa ante Ballart y los colegiales se encomendaron a una defensa numantina en inferioridad. Lejos de sufrir, incluso rozaron el gol en un contragolpe que finalizó Cervera con un tiro al hierro. Al recuperar la igualdad de fuerzas, los colegiales consiguieron romper el partido a su favor. César Carballeira probó un golpeo desde media pista y Toni Pérez, con astucia, cazó la bola a media altura y la dirigió al interior de la portería del Reus (2-1).

Los rojinegros intentaron romper el partido y el Liceo, que entró al trapo, estuvo cerca de doblar su ventaja. Lo tuvo en sus manos Jacobo Copa, que llegó a meter la bola en la portería, pero los árbitros señalaron bola alta e invalidaron el tanto. En esa tesitura, Toni Pérez sacó a relucir su astucia. Como en el segundo gol, enganchó una bola de Dava hacia la portería y la desvió lejos de las garras de Ballart (3-1).

Los catalanes respondieron rápido y con contundencia. Pol Martínez embocó aprovechando un hueco libre en la portería de Blai Roca (3-2). El Palacio contuvo el aliento y Guillem Jansá cumplió los peores presagios en apenas un par de minutos. Probó un tiro potente desde fuera del área que Roca llegó a tocar, pero no pudo evitar que la bola cruzase la línea de gol (3-3).

Comenzó un nuevo partido de apenas seis minutos sin margen de error y, ahí, apareció Nil Cervera. Recién ingresado a la pista, recibió la bola, avanzó unos metros y batió a Cándid con un misil que acarició el larguero (4-3). Apretaron los catalanes con cinco jugadores de pista, pero Blai Roca desquició a un Reus que, incluso, pudo encajar otro tanto si Nuno Paiva hubiese embocado una ocasión a portería vacía. Triunfo de altura para un Liceo que recupera el ritmo en liga y que vuelve a demostrar que tiene mimbres para batir a cualquiera.