Baloncesto | Liga Femenina 2
84-63 | Zeballos domina al Cortegada y decide el derbi a favor de Maristas
A Coruña
Maristas suma y sigue. No se dejó llevar por la derrota de la semana pasada en Avilés y recuperó de inmediato la dinámica ganadora al vencer (84-63) en casa al Mariscos Antón Cortegada.
Josefina Zeballos comandó, con 28 puntos y una exhibición en el perímetro, un triunfo que las coruñesas comenzaron a encarrilar desde el primer cuarto. Rozó los diez puntos de renta y se marchó al descanso al borde de los 20 de ventaja (44-26). Las arousanas se entonaron tras el paso por los vestuarios, pero Maristas no aflojó y amarró un triunfo holgado, apoyado, también, en la certeza ofensiva de Brenda Fontana, que acabó con 20 puntos en su cuenta particular.
