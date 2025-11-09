87-92 | Al Leyma hay que matarlo dos veces

El Leyma Coruña está invicto por virtudes como las que sacó a relucir sobre el parqué de Magariños. No fue, de lejos, su mejor partido de la temporada. Frío en el tiro y templado en la defensa exterior ante un Estudiantes que sacó petróleo de los triples en la primera parte. Los madrileños gobernaron con puño de hierro el partido durante tres cuartos y medio y llegaron a ganar por 12 puntos a ocho minutos de la conclusión. Pero a este Leyma hay que matarlo dos veces para que hinque la rodilla. Un ejercicio inconmensurable de fe permitió a Jacobo Díaz y Paul Jorgensen liderar una remontada casi imposible (87-92). Contra viento y marea y contra alguna decisión arbitral que pudo decantar el duelo a favor de los madrileños, el Leyma salió por la puerta grande de Magariños. Siete victorias en siete jornadas para un equipo que tiene que más vidas que un gato.

Los naranjas salieron a morder y a aprovechar los errores forzados y no forzados del conjunto madrileño. Así cocinaron el 3-10 de salida Cuevas, Radoncic y Guillem Jou. Toni Ten paró el duelo de inmediato y, con la entrada en la pista de Jayson Granger, el duelo se tiñó de azul a triplazo limpio. Desde más allá del 6,75 llegaron las cinco primeras canastas de los madrileños, que cerraron el primer cuarto con siete de once en la larga distancia. Los naranjas no pudieron seguirles el ritmo pese a la insistencia de Cuevas y, por el camino, perdieron por lesión a Danilo Brnovic (27-16).

La bronca de Carles motivó a sus pupilos, pero la remontada fue una tarea ardua en la que la fe no siempre estuvo garantizada. Un triple de Garino devolvió el más once al marcador (34-23). Pese a que Cremo y Caio Pacheco ayudaron a volver al partido con canastas a cuentagotas (40-38), Granger lideró un último minuto casi perfecto para irse al descanso 47-38.

La eficacia pareció condenar al Leyma en Madrid. Thiam se comió dos tapones y falló un alley-oop mientras sus compañeros en el perímetro no conseguían encontrar los puntos necesarios para remontar. Diop arrojó luz (57-53), pero, de nuevo, el Estudiantes pisó el acelerador en las últimas posesiones para recuperar los dos dígitos (66-55).

Los colegiales consiguieron incluso 12 puntos de renta en el inicio de un último cuarto en el que, por momentos, Magariños creyó ser el primer victimario del Leyma esta temporada. Pero a los naranjas hay que rematarlos. Un tres más uno de Guillem Jou (69-63) encendió la llama que llevaba tres cuartos apagaba en el banquillo coruñés. Todo fluyó en los últimos seis minutos. Pacheco castigó con bandejas y Thiam en la pintura. Jorgensen y Jacobo Díaz, a cañonazos desde el perímetro, lograron recuperar la ventaja (73-75).

El Estudiantes paró el duelo y confió sus opciones a las manos de Pato Garino, pero no encontraron la forma de parar ni a Díaz ni a Jorgensen, los líderes de una remontada impensable. Estudiantes empató (87-87) tras un balón que los árbitros arrebataron a Jorgensen al señalar que pisó fuera cuando no fue así. Nada desconcentró a los coruñeses, con la victoria entre ceja y ceja. Otro triple de Jacobo Díaz allanó el camino a 19 segundos del final y, sobre la bocina, machacó el aro para finiquitar la remontada (87-92). Victoria de campeón para un Leyma que no sabe rendirse.